V nedeljo okužba le v Slovenj Gradcu

Ljubljana, 3. avgusta - V nedeljo so okužbo z novim koronavirusom potrdili le v Slovenj Gradcu. Občina z največ potrjenimi okužbami ostaja Ljubljana, ki ima med občinami tudi največ prebivalcev. Na drugem in tretjem mestu sta Šmarje pri Jelšah in Ljutomer, kjer so imeli v prvem valu epidemije izbruh zlasti v domovih za starejše.