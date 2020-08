Koronavirus tudi pri nogometaših Paoka in pri grški vaterpolo reprezentanci

Solun, 2. avgusta - Iz grškega nogometnega prvoligaša Paoka iz Soluna so sporočili, da imajo prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Neimenovan okužen igralec ima blage simptome bolezni in je že v karanteni v svojem bivališču. Preostali igralci so bili na testu negativni, zato so danes normalno trenirali.