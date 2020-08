V BiH pol manj novih okužb, v Srbiji podobno kot dan prej

Sarajevo/Beograd, 1. avgusta - V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 231 novih okužb z novim koronavirusom, kar je skoraj pol manj kot dan prej, ko so zabeležili rekordnih 434 novih okužb. V Srbiji so v zadnjih 24 urah ugotovili 330 novih primerov okužb s covidom-19, kar je podobno število kot dan prej.