Nove okužbe s koronavirusom v petek potrdili v 12 občinah

Ljubljana, 1. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v petek potrdili v 12 slovenskih občinah. Po dva primera so našteli v ljubljanski in kranjski mestni občini, po eno pa v občinah Maribor, Rogaška Slatina, Domžale, Slovenj Gradec, Ribnica, Trbovlje, Škofljica, Grosuplje, Kozje in Žiri. Eno okužbo so potrdili tudi pri tujem državljanu.