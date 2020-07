V kabinetu predsednika vlade potrdili okužbo z novim koronavirusom

Ljubljana, 31. julija - V kabinetu predsednika vlade so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Okužen je strokovni sodelavec, testirali pa so večji del ekipe kabineta. Predsednik vlade Janez Janša se je iz preventivnih razlogov že večkrat testiral, tokratnega testiranja pa se ni udeležil, saj ni bil v stiku z okuženim sodelavcem, so sporočili iz kabineta.