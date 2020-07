Radio Slovenija: V šempetrski bolnišnici zaskrbljeni glede negovalnega oddelka za covid-19

Šempeter pri Gorici, 31. julija - Zdravstveno osebje na internističnem in anesteziološkem oddelku splošne bolnišnice v Šempetru pri Gorici opozarja na neustrezna ravnanja in odločitve vodstva ustanove glede negovalnega oddelka za covid-19, je danes poročal Radio Slovenija. Moti jih predvsem, da osebje in bolniki niso strogo ločeni od okužb z novim koronavirusom.