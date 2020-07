Na Balkanu število novih okužb narašča, v BiH rekordnih 434

Beograd/Sarajevo, 31. julija - Iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Severne Makedonije poročajo o povečanju dnevnega števila okuženih z novim koronavirusom. Največ so jih potrdili v BiH, in sicer rekordnih 434. Iz Srbije poročajo o 339 novih primerih, iz Severne Makedonije pa o 139. Na Kosovu so jih potrdili 226.