V šentviški enoti ZD Ljubljana še ena okužba, v Novem mestu brez novih okužb

Ljubljana, 31. julija - V šentviški enoti Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so danes potrdili okužbo pri še eni fiziotertapevtki. Ta je morala skupaj s še tremi kolegi in dvema laboratorijskimi delavcema na testiranje po tistem, ko so v nedeljo potrdili okužbo z novim koronavirusom pri zaposleni v fizioterapiji. V novomeški bolnišnici niso odkrili novih okužb.