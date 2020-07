V Srbiji nekoliko manj novih okužb, podobno tudi v BiH

Beograd/Skopje/Sarajevo, 30. julija - V državah Zahodnega Balkana se število okužb z novim koronavirusom še naprej povečuje. V Srbiji so jih sicer v zadnjih 24 urah zabeležili nekaj manj kot dan prej, a še vedno 321. Podobno so nekaj manj okužb v zadnjih 24 urah zabeležili tudi v Bosni in Hercegovini, a jih je še vedno več kot 300.