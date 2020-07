V sindikatu pozivajo k izplačevanju rizičnega dodatka zdravstvenim delavcem in zaposlenim v domovih

Ljubljana, 30. julija - V sindikatu zdravstva in socialnega varstva zaskrbljeno spremljajo razmere, v katerih delajo njihovi člani od začetka epidemija covida-19. Že prej kadrovsko podhranjeni in ob odsotnosti standardov in normativov delajo na robu zmogljivosti, od formalnega konca epidemije konec maja pa tudi brez dodatkov za delo v rizičnih razmerah, so zapisali.