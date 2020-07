Največ okužb v sredo v Rogaški Slatini in Ljubljani

Ljubljana, 30. julija - Okužbo z novim koronavirusom so v sredo potrdili v 16 občinah, največ, pet okužb v Rogaški Slatini. Štiri okužbe so potrdili v Ljubljani, v Ilirski Bistrici dve, v ostalih občinah pa po eno. Eno novo okužbo so potrdili tudi v Hrastniku, kjer je trenutno največje žarišče v državi.