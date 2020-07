V BiH rekordno število novih okužb s koronavirusom

Sarajevo/Beograd, 29. julija - V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 363 novih okužb z novim koronavirusom, osem ljudi je umrlo za covidom-19. V Srbiji, kjer se število obolelih zmanjšuje, pa so potrdili 372 novih okužb ter sedem smrtnih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.