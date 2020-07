V URI Soča med zaposlenimi brez okužb z novim koronavirusom

z dodatnimi izjavami od 2. odstavka

Ljubljana, 29. julija - Testi na okužbo z novim koronavirusom, ki so jih po potrjenih okužbah pri dveh bolnikih opravili med 30 zaposlenimi v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča, so bili negativni, testiranja pa bodo ponovili čez teden dni. Po besedah generalnega direktorja Roberta Cuglja je bila okužba verjetno vnesena od zunaj in ne od zaposlenih.