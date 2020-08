Živalski vrt ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o sovah vabi na program njihovega poznavanja

Ljubljana, 1. avgusta - Živalski vrt Ljubljana ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o sovah vabi na program, kjer bo tovrstne ptice možno pobliže spoznati in opazovati. Program bo potekal danes in v nedeljo od 10. do 13. in od 15. do 18. ure. Namen programa je ozavestiti ljudi o sovah, o katerih krožijo predsodki in napačne predstave, so sporočili iz živalskega vrta.