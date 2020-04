Delo v živalskem vrtu ZOO Ljubljana poteka po ustaljenem urniku

Ljubljana, 17. aprila - Delo v živalskem vrtu ZOO Ljubljana kljub epidemiji koronavirusa poteka po ustaljenem urniku, so zapisali v sporočilu za javnost. Izvajajo se preventivni pregledi, kot so spremljanje brejih živali ter spomladanska cepljenja velikih in malih mačk. Poleg skrbi za živali v živalskem vrtu pa veterinarji opozarjajo tudi na skrb za hišne ljubljenčke.