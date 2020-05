V ZOO Ljubljana novi mladiči, ponovno odprta tudi vivarij in otroški živalski vrt

Ljubljana, 27. maja - V ZOO Ljubljana so obiskovalcem na ogled kamelji mladički, podmladek pa imajo tudi zebuji ter navadni in severni jeleni. Pod posebnimi pravili sta odprta tudi vivarij in otroški živalski vrt, od 1. junija pa vrata odpirajo tudi otroška igrišča, so sporočili iz Živalskega vrta Ljubljana.