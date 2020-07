Belorusa v bližini Semiča prevažala deset migrantov iz Maroka

Semič, 29. julija - Črnomaljski policisti so v torek okoli 20. ure pri Štrekljevcu v bližini Semiča ustavili dva 21-letna Belorusa, ki sta v dveh vozilih poljskih registrskih oznak prevažala deset Maročanov. Ti so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.