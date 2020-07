Poročilo: Na poti čez Afriko v zadnjih dveh letih umrlo 1750 migrantov

Ženeva, 29. julija - Smrt in druge grozote so stalna popotnica migrantom, ki se podajo na pot čez Afriko v upanju, da bodo dosegli Evropo, piše v poročilu Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) in centra za spremljanje migracij (MMC). Po njihovih podatkih je na poti v zadnjih dveh umrlo najmanj 1750 ljudi.