Čez mejo pretihotapila 22 državljanov Pakistana

Ljubljana, 24. julija - Policisti so v četrtek ponoči prijeli 22 državljanov Pakistana, ki sta jih čez mejo pretihotapila državljana Afganistana in Pakistana. Obema so odvzeli prostost in ju pridržali, predali ju bodo preiskovalnemu sodniku. Postopki z 22 državljani Pakistana še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.