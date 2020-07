Finance o predlogu sprememb stanovanjskega zakona (29. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Vasilij Krivec v komentarju Prvi obliž na rane stanovanjskih skladov piše o tem, da slovenska stanovanjska politika potrebuje korenite spremembe, saj področje temelji na 17 in več let starih predpisih. Predlagano zvišanje neprofitne najemnine bo stanovanjskim skladom med drugim zagotavljalo svoje poslovanje in ohranjanje lastnih stanovanj.