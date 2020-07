Večer o turističnem potencialu slovenske Koroške (29. 7.)

Maribor, 28. julija - Tomaž Ranc v komentarju Kdaj, če ne zdaj, piše o tem, da je čas turističnih bonov tudi za slovensko Koroško priložnost, da se uveljavi in začne bolje tržiti čudovito naravo, možnosti za aktivni turizem in izvrstno kulinariko. Avtor izpostavlja, da bi tod ljudje ob pravih pogojih lahko preživeli s turizmom, gostoljubnostjo in sadovi lastnega dela.