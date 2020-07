Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o novih primerih okužb s koronavirusom v Sloveniji ter svarilu infektologinje Bojane Beović pred okužbo v tujini. Poročale so tudi o srečanju zunanjih ministrov Slovenije in Hrvaške, podelitvi pomembne avstrijske nagrade pisatelju Dragu Jančarju in skupini ilegalnih migrantov, prijetih v Kopru.