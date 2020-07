V gozdovih ogromno škode tudi letos

Ljubljana, 29. julija - Slovenski gozdovi se tudi letos srečujejo z negativnimi posledicami vetrolomov in s prenamnožitvijo podlubnikov. Po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije je škode v gozdovih za 6,6 milijona evrov, nanaša pa se na izgubo vrednosti lesa zaradi poškodb v februarskih vetrolomih in prenamnožitve podlubnikov od začetka leta do 23. junija.