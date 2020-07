Kmetijsko ministrstvo z dvema razpisoma za odpravo škode v gozdovih

Ljubljana, 10. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu danes objavilo dva javna razpisa s področja preprečevanja in odprave škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1,37 milijona evrov.