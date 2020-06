Na Koroškem tudi o zaostankih pri sanacijski sečnji v državnih gozdovih

Slovenj Gradec, 23. junija - Na Koroškem se je danes mudil državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Damjan Stanonik, ki se je med drugim seznanil s sanacijo gozdov po vetrolomih in napadih podlubnikov v zadnjih letih. S sogovorniki so se dotaknili zaostankov pri sanacijski sečnji v državnih gozdovih, ki pa se, kot je dejal za STA, že zmanjšujejo.