Na območju Loškega Potoka v naravo izpustili še enega risa iz Romunije

Loški Potok, 28. maja - Ris Boris je tretji ris doslej, ki so ga vključeni v mednarodni projekt Life Lynx izpustili v naravo v Sloveniji. Iz obore, v kateri se je prilagajal na okolje od konca aprila, ko so ga pripeljali iz Romunije, so ga danes v naravo izpustili na območju Loškega Potoka. Pri izbiri imena risu Borisu so sodelovali učenci osnovne šole Sodražica.