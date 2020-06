Raziskava: Slovenska javnost naklonjena reševanju populacije risa

Ljubljana, 21. junija - Prebivalci v Sloveniji so v povprečju naklonjeni risu, želijo si njegove ohranitve in v njem vidijo simbol neokrnjene narave, je pokazala javnomnenjska raziskava, ki jo je izvedla ljubljanska biotehniška fakulteta. Risu so lovci in splošna javnost naklonjeni bolj kot rejci, ki večinoma tudi nasprotujejo povečanju števila risov.