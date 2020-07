Na Hrvaškem načrtujejo, da bodo otroci ob začetku novega šolskega leta v šolah

Zagreb, 28. julija - Prednostna naloga novega hrvaškega ministra za znanost in izobraževanje Radovana Fuchsa je vrnitev vseh učencev, dijakov in študentov v učilnice z novim šolskim oziroma akademskim letom, danes poroča Jutarnji list. Vrnitev bo odvisna od epidemiološke slike, zapreti nameravajo samo tiste razrede in šole, kjer se bo širil novi koronavirus.