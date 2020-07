Koronavirus umiril Zemljo

London, 27. julija - Koronavirus je dobesedno umiril Zemljo. Kot ugotavljajo znanstveniki, je bila zemeljska obla v mesecih ustavitve javnega življenja tako mirna kot še nikoli. Seizmični hrup, ki ga povzročajo s strani človeka povzročene vibracije, se je zmanjšal za do 50 odstotkov, in to celo na zelo oddaljenih ali podzemnih merilnih postajah.