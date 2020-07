V petek prva okužba na Blokah, v Hrastniku nobene

Ljubljana, 25. julija - Okužbe z novim koronavirusom so v petek potrdili v 12 občinah po državi, torej zelo razpršeno. Po dve so odkrili v Kranju in Rogatcu, še v desetih občinah pa po eno, prvič tudi v občini Bloke. V Hrastniku, kjer je žarišče v domu starejših, niso odkrili nobene nove okužbe. Število občin, kjer so doslej odkrili najmanj eno okužbo, je naraslo na 168.