V Južni Koreji po marcu največ dnevnih okužb z novim koronavirusom

Seul, 25. julija - V Južni Koreji so danes potrdili 113 novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni, kar je največ po 31. marcu, ko so potrdili 125 novih okužb na dnevni ravni, je sporočil korejski center za nadzor bolezni in preventivo. Dodal je, da je med novimi okužbami 86 uvoženih iz tujine, na spletni strani poroča Reuters.