Na koledarju formule 1 tri nove dirke, med gostitelji tudi Portugalska

London, 24. julija - Sezona formule 1 2020 bo imela še tri nove postaje, je danes sporočilo vodstvo tekmovanja. V koledar, ki so ga morali zaradi pandemije novega koronavirusa močno spremeniti, so danes uvrstili še dirke v Portimau, Imoli in na Nürburgringu, ki bodo oktobra in novembra.