V balkanskih državah znova številni novi primeri okužbe s koronavirusom

Beograd/Sarajevo/Skopje, 24. julija - Iz Srbije ter Bosne in Hercegovine znova poročajo o več sto novih primerih okužbe z novim koronavirusom. V Srbiji so jih v zadnjem dnevu potrdili 409, v BiH pa 303. Iz Severne Makedonije pa poročajo o 129 novih okužbah. V vseh treh državah so zabeležili tudi nove smrtne žrtve covida-19, poročajo tuje tiskovne agencije.