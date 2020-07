Nemški finančni minister za strožji nadzor po škandalu Wirecarda

Berlin, 24. julija - Nemški finančni minister Olaf Scholz je zaradi škandala, povezanega z izginulim premoženjem nemškega ponudnika plačilnih storitev Wirecard, napovedal strožji nadzor in večjo zaščito vlagateljev in potrošnikov. Akcijski načrt naj bi pripomogel k boljšemu nadzoru na kapitalskih in finančnih trgih.