Nove aretacije v zadevi Wirecard

München, 22. julija - Nemške oblasti so po nalogu tožilstva znova aretirale nekdanjega generalnega direktorja nemškega ponudnika plačilnih storitev Wirecard, ki ga pretresa škandal zaradi manjkajočega premoženja, Markusa Brauna in dva nekdanja člana uprave. Preiskava je pokazala, da je do nepravilnosti prihajalo že leta 2015, poroča francoska tiskovna agencija AFP.