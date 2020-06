Wirecardovo manjkajoče premoženje najverjetneje sploh ne obstaja

München, 22. junija - Manjkajočih 1,9 milijarde evrov premoženja nemškega ponudnika plačilnih storitev Wirecard najverjetneje sploh ni nikoli obstajalo, so danes sporočili iz družbe in s tem še podžgali afero, ki je izbruhnila prejšnji teden ob objavi opozorila revizorjev. Ob tem so umaknili prvo oceno poslovanja za lani in finančne cilje do leta 2025.