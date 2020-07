New Delhi, 24. julija - V Indiji so v zadnjem dnevu zabeležili še 740 smrtnih žrtev novega koronavirusa, s čimer je skupno število preseglo 30.000. Potrdili so še 49.310 novih primerov okužbe, skupaj pa skoraj 1,3 milijona, je sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje.