Zdravniška zbornica glede epidemije: Smo na točki, ko je nujno, da spet stopimo skupaj

Ljubljana, 24. julija - Zdravniki in zobozdravniki so zaskrbljeni nad informacijami o poteku epidemije covida-19, so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije. "Smo na točki, ko je nujno, da spet stopimo skupaj, da vsak od nas naredi vse, da nam v prihodnjih tednih, ko bo dopustniški čas in vzdušje sproščenosti na vrhuncu, epidemija ne bi ušla izpod nadzora," so pozvali.