V četrtek potrjenih 19 primerov okužbe z novim koronavirusom

Ljubljana, 24. julija - V Sloveniji so v četrtek potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom, pri čemer so opravili 848 testiranj. V bolnišnici se zdravi 23 bolnikov s covidom-19, dva na oddelku za intenzivno terapijo. V četrtek so v domačo nego predali tri bolnike, noben s covidom-19 pa ni umrl, je vlada sporočila na Twitterju.