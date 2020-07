Diamantne lige na Kitajskem ne bo, odpadla še druga tekmovanja

Šanghaj, 24. julija - Potem ko so morali organizatorji v Gatesheadu odpovedati atletski miting diamantne lige, je ista usoda doletela še kitajski Šanghaj in finale tekmovanja, ki bi moral biti prav tako na Kitajskem, poroča francoska agencija AFP. Poleg atletike so morali odpovedati še številna druga tekmovanja, usoda dirke F1 za VN Kitajske pa je še vedno nejasna.