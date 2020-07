V Braziliji, Kolumbiji in Mehiki znova rekordno število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa

Ciudad de Mexico/Brasilia/Bogota, 24. julija - V Braziliji, Kolumbiji in Mehiki so v četrtek znova beležili rekordno število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa. Okuženi brazilski predsednik Jair Bolsonaro še naprej kljubuje ukrepom za zajezitev pandemije covida-19 in se brez zaščitne maske pogovarja z mimoidočimi, poročajo tuje tiskovne agencije.