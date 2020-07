Skupnost socialnih zavodov zavrača odgovornost za razmere v Domu starejših Hrastnik

Ljubljana, 23. julija - Skupnost socialnih zavodov Slovenije zavrača trditve zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja, da so soodgovorni za stisko zaposlenih in stanovalcev v Domu starejših Hrastnik, so zapisali v sporočilu za javnost. Izpostavili so, da bodo vztrajali pri opozarjanju na napake in odločitve, ki so v nasprotju s sklepom vlade in veljavno zakonodajo.