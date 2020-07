Vlada prenovila državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije

Ljubljana, 23. julija - Vlada je danes sprejela državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, s katerim nadomešča tistega iz leta 2016. Načrt je spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj Slovenije v epidemiji covida-19 in izdelan za pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh, kot izhaja iz ocene ogroženosti, navaja vlada.