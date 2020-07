Na posvetu SD za novo gospodarsko politiko na temeljih človeškega kapitala in trajnostnega razvoja

Ljubljana, 22. julija - Nova gospodarska politika, ki jo imamo priložnost in potrebo oblikovati ob pandemiji covida-19, mora temeljiti na človeškem kapitalu in trajnostnem razvoju, so poudarili sodelujoči na današnjem posvetu SD. Strinjali so se, da se bo moralo tudi slovensko gospodarstvo prilagoditi, država pa je v preteklosti že dokazala, da to zmore.