Okoljski ministri EU o zelenem okrevanju

Ljubljana, 14. julija - Okoljski ministri EU so na neformalnem zasedanju prek videokonference razpravljali o zelenem okrevanju po pandemiji covida-19 in vlogi digitalizacije na področju varovanja okolja. Slovenski minister Andrej Vizjak je poudaril, da imata lahko razvoj in uporaba digitalnih tehnologij pomembno vlogo pri trajnostnemu prehodu EU.