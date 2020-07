Na vrhu EU zgodovinski kompromis o svežnju za spoprijem s pandemijo

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 21. julija - Voditelji članic EU so peti dan pogajalskega maratona v Bruslju le dosegli zgodovinski kompromis o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa, ki je povsem ohromil javno življenje in gospodarstvo. Kljub napetim, čustvenim in ostrim pogajanjem dogovor zdaj vsi branijo kot dober za njihovo državo in Evropo.