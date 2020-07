V torek potrjene okužbe z novim koronavirusom razpršene po državi

Ljubljana, 22. julija - Okužbe z novim koronavirusom so v torek potrdili v 16 občinah, največ v Ljubljani in Velenju, in sicer po štiri. Trije novi potrjeni primeri so bili še v Hrastniku, po dva v Domžalah, Kamniku, Trbovljah, Šenčurju in Mislinji. En nov primer pa so zabeležili v Kranju, Šentjurju, Postojni, Litiji, Trebnjem, Zagorju ob Savi, Rogatcu in Tišini.