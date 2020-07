Vrtovec za krepitev sodelovanja z Madžarsko tudi z infrastrukturnimi projekti

Budimpešta, 22. julija - Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko je dobro, ga je pa mogoče še izboljšati, med drugim s projekti energetske in prometne infrastrukture, je po srečanju z madžarskima ministroma za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom ter za inovacije in tehnologijo Laszlom Palkovicsem povedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.