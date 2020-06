Vrtovec: Infrastrukturni sklad bi deloval zunaj proračuna

Ljubljana, 13. junija - V Sloveniji je po besedah ministra Jerneja Vrtovca pripravljenih za eno milijardo infrastrukturnih projektov, za katera pa so potrebna sredstva. Na infrastrukturnem ministrstvu so si za financiranje projektov zamislili vzpostavitev infrastrukturnega sklada, ki bi po Vrtovčevih besedah lahko deloval zunaj proračuna in kotiral na borzi.