Vrtovec na delovni obisk na Madžarsko

Budimpešta, 22. julija - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se bo danes z delegacijo mudil na delovnem obisku na Madžarskem, kjer se bo srečal z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom ter ministrom za inovacije in tehnologijo Laszlom Palkovicsem. Kot so na ministrstvu pojasnili za STA, bodo govorili o čezmejnih projektih v energetiki in prometu.